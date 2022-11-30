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Haberler Ekonomi Haberleri İTO Başkanı Avdagiç: Yüzde 3,9'luk büyüme ekonomimizin dinamizmini gösteriyor
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:40 Son Güncelleme: 30.11.2022 13:45

İTO Başkanı Avdagiç: Yüzde 3,9'luk büyüme ekonomimizin dinamizmini gösteriyor

İTO Başkanı Avdagiç üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Avdagiç, Üçüncü çeyrekteki yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın Türkiye ekonomisinin dinamizmini sürdürdüğünü gösterdiğine dikkat çekerek "Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

AA
İTO Başkanı Avdagiç: Yüzde 3,9’luk büyüme ekonomimizin dinamizmini gösteriyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi.

"Üçüncü çeyrekteki yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, büyümede iç talebin öne çıktığını, dış talebin ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Avdagiç, "Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı." ifadelerini kullandı.

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İTO Başkanı Avdagiç: Yüzde 3,9'luk büyüme ekonomimizin dinamizmini gösteriyor
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