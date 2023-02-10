İTO Başkanı Avdagiç’ten iş dünyasına deprem yardımlarına ‘aralıksız devam’ mesajı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Şubat ayı Meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir kez daha İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi, bütün gücüyle depremden zarar gören ve yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. Üyelerimizi, ayni yardımlarıyla depremin açtığı büyük yaraları sonuna kadar ara vermeden birlikte sarmaya, katkıda bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremde yüreklerinin enkaz altında kaldığını belirterek, "Yasımız büyük, acımız büyük, kaybımız büyük. Şimdi bu enkazın altından millet olarak, birlik ve beraberlik ruhumuzla kalkacağız" diye konuştu.