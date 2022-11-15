İTO’da başkanlık koltuğuna Avdagiç yeniden oturdu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 21'inci dönem başkanlığına yeniden Şekib Avdagiç seçildi. Yapılan seçimlerde 700 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen Avdagiç, "Seçim geride kaldı. Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. 1.5 ay sonra Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına gireceğiz. İş dünyası olarak 100 yıldır yaptıklarımıza, her yıl, yüzyıllık bir çalışma daha eklemek zorundayız" dedi. Avdagiç başkanlığındaki İTO'nun 2022-2026 arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç ve Zeki Akbal.