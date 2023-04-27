Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İTO'dan destek çağrısı: "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği"
Giriş Tarihi: 27.4.2023 16:27

İTO'dan destek çağrısı: "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri, 'El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği'ne katılmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

AA
İTO’dan destek çağrısı: El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İTO'nun depremin yıkıcı gücüyle sarsılan 11 ile ilk andan itibaren kesintisiz yardımını sürdürdüğünü aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği" projesiyle depremzede vatandaşların normal yaşam şartlarına dönmesi ve önümüzdeki kışı evlerinde geçirebilmeleri için çaba içerisinde olduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Kalıcı konut kampanyasına destek olmak gayesiyle Odamızın katkılarının yanında '1 metrekare de siz bağışlayın' diyerek üyelerimize yönelik kampanyamızı başlattık. Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden tüm İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet ediyorum. TOBB tarafından açılan banka hesaplarına yapacağınız bağışlar ile vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz. Şimdi birlik olma zamanı, şimdi el ele vererek depremzede kardeşlerimizi evlerine kavuşturma zamanı."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İTO'dan destek çağrısı: "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA