İyilik kazanacak

Depremdenetkilenen 13.5 milyonkişi bu kışıbüyük oranda farklışehirlerde geçirmeyiplanlıyor. Bu kapsamdabirçok uygulamada hızlıca hayatageçmiş durumda. Özellikleboş evlerin ve odalarında paylaşıma açılabildiğiuygulamalar herkestenyoğun ilgi görmeye başladı,bizde sizler için buuygulamaları derledik.afetharita.com: Afetharita; Whatsapp, Instagram ve Twitter üzerinden toplanan adresleri haritaya işleyerek enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını yürütülmesine yardımcı oluyor.deprem.io: Deprem io, enkaz altındaki depremzedelerin adreslerini bildirmesini ve sağlık durumlarını normal, orta veya kritik şeklinde belirtmesini sağlıyor.depremyardim.com: Deprem Yardım, enkaz altında kalan depremzedelerin ya da depremzedenin adres bilgisine sahip yakınların konum bildirmesini ve daha hızlı bir şekilde sivil toplum kuruluşlarından yardım almasını sağlıyor.misafirol.org: Misafirol, bireylerin evlerini, otellerini veya konaklama alanlarını depremde evini kaybeden depremzedelerin kullanımına açarak misafir etmesine aracılık ediyor.ihtiyacharitasi.org: İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatift.misafirogrenci.org: Özel okulların bir araya gelerek öğrenci ağırlayacağı program.yanindayiz.biz: Yanındayız Biz, depremzedelere gönüllü psikologlardan, pedagoglardan, avukatlardan ve özel öğretmenlerden online ya da yüz yüze destek sunuyor.kalacakyer.org: Kalacakyer, Afad Ahbap ve Otelz'nin paylaştığı lokasyonları da içinde bulunduran toplanma alanlarını, tesisleri, güvenli konaklama alanlarını ve gönüllü evlerini depremzedeler için listeliyor.depremzedem.com: Depremzedenin adını ve soyadını yazarak hangi hastaneye götürüldüğünün, hangi bölümde tedavi gördüğünün öğrenilmesini sağlıyor.yakinimibul.net: Yakınımı bul, tedavi gören depremzedelerin hangi hastanede olduğunun bildirilmesini ve bulunmalarını sağlıyor.