İyilik kazanacak

Depremden
etkilenen 13.5 milyon
kişi bu kışı
büyük oranda farklı
şehirlerde geçirmeyi
planlıyor. Bu kapsamda
birçok uygulama
da hızlıca hayata
geçmiş durumda. Özellikle
boş evlerin ve odaların
da paylaşıma açılabildiği
uygulamalar herkesten
yoğun ilgi görmeye başladı,
bizde sizler için bu
uygulamaları derledik.
afetharita.com: Afetharita; Whatsapp, Instagram ve Twitter üzerinden toplanan adresleri haritaya işleyerek enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını yürütülmesine yardımcı oluyor.
deprem.io: Deprem io, enkaz altındaki depremzedelerin adreslerini bildirmesini ve sağlık durumlarını normal, orta veya kritik şeklinde belirtmesini sağlıyor.
depremyardim.com: Deprem Yardım, enkaz altında kalan depremzedelerin ya da depremzedenin adres bilgisine sahip yakınların konum bildirmesini ve daha hızlı bir şekilde sivil toplum kuruluşlarından yardım almasını sağlıyor.
misafirol.org: Misafirol, bireylerin evlerini, otellerini veya konaklama alanlarını depremde evini kaybeden depremzedelerin kullanımına açarak misafir etmesine aracılık ediyor.
ihtiyacharitasi.org: İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatift.
misafirogrenci.org: Özel okulların bir araya gelerek öğrenci ağırlayacağı program.
yanindayiz.biz: Yanındayız Biz, depremzedelere gönüllü psikologlardan, pedagoglardan, avukatlardan ve özel öğretmenlerden online ya da yüz yüze destek sunuyor.
kalacakyer.org: Kalacakyer, Afad Ahbap ve Otelz'nin paylaştığı lokasyonları da içinde bulunduran toplanma alanlarını, tesisleri, güvenli konaklama alanlarını ve gönüllü evlerini depremzedeler için listeliyor.
depremzedem.com: Depremzedenin adını ve soyadını yazarak hangi hastaneye götürüldüğünün, hangi bölümde tedavi gördüğünün öğrenilmesini sağlıyor.
yakinimibul.net: Yakınımı bul, tedavi gören depremzedelerin hangi hastanede olduğunun bildirilmesini ve bulunmalarını sağlıyor.