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Giriş Tarihi: 13.2.2023

İyilik kazanacak

Metin CAN Metin CAN
İyilik kazanacak
Depremden etkilenen 13.5 milyon kişi bu kışı büyük oranda farklı şehirlerde geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda birçok uygulama da hızlıca hayata geçmiş durumda. Özellikle boş evlerin ve odaların da paylaşıma açılabildiği uygulamalar herkesten yoğun ilgi görmeye başladı, bizde sizler için bu uygulamaları derledik.



afetharita.com: Afetharita; Whatsapp, Instagram ve Twitter üzerinden toplanan adresleri haritaya işleyerek enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını yürütülmesine yardımcı oluyor.
deprem.io: Deprem io, enkaz altındaki depremzedelerin adreslerini bildirmesini ve sağlık durumlarını normal, orta veya kritik şeklinde belirtmesini sağlıyor.
depremyardim.com: Deprem Yardım, enkaz altında kalan depremzedelerin ya da depremzedenin adres bilgisine sahip yakınların konum bildirmesini ve daha hızlı bir şekilde sivil toplum kuruluşlarından yardım almasını sağlıyor.
misafirol.org: Misafirol, bireylerin evlerini, otellerini veya konaklama alanlarını depremde evini kaybeden depremzedelerin kullanımına açarak misafir etmesine aracılık ediyor.
ihtiyacharitasi.org: İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatift.



misafirogrenci.org: Özel okulların bir araya gelerek öğrenci ağırlayacağı program.
yanindayiz.biz: Yanındayız Biz, depremzedelere gönüllü psikologlardan, pedagoglardan, avukatlardan ve özel öğretmenlerden online ya da yüz yüze destek sunuyor.
kalacakyer.org: Kalacakyer, Afad Ahbap ve Otelz'nin paylaştığı lokasyonları da içinde bulunduran toplanma alanlarını, tesisleri, güvenli konaklama alanlarını ve gönüllü evlerini depremzedeler için listeliyor.
depremzedem.com: Depremzedenin adını ve soyadını yazarak hangi hastaneye götürüldüğünün, hangi bölümde tedavi gördüğünün öğrenilmesini sağlıyor.
yakinimibul.net: Yakınımı bul, tedavi gören depremzedelerin hangi hastanede olduğunun bildirilmesini ve bulunmalarını sağlıyor.

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