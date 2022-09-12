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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:27

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1 milyon 202 bin 638 yolcuyu ağırladı

AA
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1 milyon 202 bin 638 yolcuyu ağırladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, geçen ay 1 milyon 202 bin 638 yolcuya hizmet vererek temmuz ayına oranla artış gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanında, iç hat yolcu trafiği 558 bin 857, dış hat yolcu trafiği 643 bin 781 oldu. Böylece havalimanı ağustosta 1 milyon 202 bin 638 yolcuyu ağırladı.

Bu dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 624, dış hatlarda 4 bin 220 olmak üzere 7 bin 844'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 18 bin 541 ton oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında; ocak-ağustos döneminde yolcu trafiği 6 milyon 588 bin 417, uçak trafiği 46 bin 719, yük trafiği ise 93 bin 783 ton olarak gerçekleşti.

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1 milyon 202 bin 638 yolcuyu ağırladı
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