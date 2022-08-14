İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı katletti! Bakan Kurum: Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz

"CHP YİNE ŞAŞIRTMADI, LAFTA ÇEVRECİLER KENDİLERİ..."

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'ÇEVRECİ' kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara KIYIYORLAR! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam!" ifadelerini kullandı.

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