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Haberler Ekonomi Haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı katletti! Bakan Kurum: Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz
Giriş Tarihi: 14.8.2022 17:09 Son Güncelleme: 14.8.2022 17:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı katletti! Bakan Kurum: Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz

İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı katletti! Bakan Kurum: Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz

Sosyal medyadan yaptığı sözde 'Çevrecilik' mesajları ile dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri yarım asırlık ağacı katletti. O anlar kameralara yansırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Karşıyaka’da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yarım asırlık fıstık çam ağacını katletmesine sert tepki göstererek, “Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Karşıyaka'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yarım asırlık fıstık çam ağacını kesmesine sert tepki gösterdi.

"CHP YİNE ŞAŞIRTMADI, LAFTA ÇEVRECİLER KENDİLERİ..."

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'ÇEVRECİ' kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara KIYIYORLAR! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam!" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı hiç acımadan kesti | Video

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İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı katletti! Bakan Kurum: Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz
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