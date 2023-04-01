İzmir-Fransa rotasında yeni ro-ro hattı açılıyor

İzmir ile Fransa'nın liman kenti Sete arasında yeni Ro-Ro hattı, bugün açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katkılarıyla bu hat sayesinde yılda 52 sefer ile 13-15 bin aracın lojistiği sağlanmış olacak. İzmir Alsancak Limanı'ndan Fransa'nın Sete limanına ilk Ro-Ro hizmeti olma özelliğini taşıyacak olan İzmir- Sete rotası ile Türkiye ve Avrupa arasındaki taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. İzmir-Sete hattı aynı zamanda Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları karşıladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da teşvik kapsamına alındı. İzmir-Sete Ro-Ro hattı ile Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Kuzey Afrika'ya Ege Bölgesi'nden yeni bir ulaşım koridoru açılmış oluyor. İtalya-Trieste üzerinden kurulan intermodal ağının bir benzeri Sete Limanı'nda da kuruluyor. Sete-Paris treni haftada karşılıklı 3 sefer, Sete-Calais treni ise haftada karşılıklı 2 sefer şeklinde gerçekleştiriyor. Bu bağlantılarla İzmir'den Paris'e 6, İzmir'den Londra'ya da 7 günde servis imkânı sunulacak.