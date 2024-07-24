İzmir Tarım Teknoloji Merkezi İzmir’in gururu oldu

Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından biri olan ve Türkiye sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden birisi olacak olan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'nin (ADİM) ülkemizdeki temsilcileri belli oldu.

ÜLKEMİZDEN 5 KONSORSİYUM DAHİL OLDU

Avrupa Komisyonu'nun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına ülkemizden beş konsorsiyum dahil olmaya hak kazandı. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), bu beş proje arasındaki yerini aldı.

TÜRKİYE GENELİNE YÖNELİK OLARAK FAALİYET SUNACAK

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin, İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. koordinatörlüğü altında İzmir'den onaylanan tek proje olması hakkında değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "KOBİ'lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla İTTM öncülüğünde tüm Türkiye'ye yönelik faaliyet sunacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezinin (ADİM), AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması bekleniyor. AgrInnovate ADİM Projesi, tüm Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinin dijitalleşmesine destek vererek yapay zekâ, nesnelerin interneti (IOT), blok zincir vb. ileri düzey teknolojilerin bu sektörlere verimliliği ve üretkenliği artırmak amacıyla entegre edilmesi için KOBİ'lere ve bu alanlardaki araştırmacılara destek verecek. İTTM olarak tarımın dijitalleşmesine önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

996 BİN 300 AVRO HİBE ALDIK

Kestelli sözlerini şöyle sürdürdü: "AgrInnovate EDIH isimli konsorsiyumumuz öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen ulusal seçim sürecinde 80'den fazla başvuru arasından son 17'ye kalarak AB başvurusuna hak kazandı. AB tarafından açılan çağrıya yapılan başvuru neticesinde de Türkiye'den fon almaya hak kazanan beş ADİM'den biri oldu. Konsorsiyumumuza dört yıl için 996 bin 300 Avro hibe tahsis edildi."

KESTELLİ'DEN BAKAN KACIR'A TEŞEKKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından, ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak "Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri" (ADİM/EDIH) ağına ülkemizden dahil olacak projeler belli oldu. Avrupa Komisyonu'nun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına ülkemizden beş konsorsiyum dahil olmaya hak kazandı. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü olacak konsorsiyumlardaki kurumları tebrik ediyor, Dijital Avrupa Programında büyük başarılara beraberce imza atmayı umuyorum" paylaşımında bulundu.

BAKAN KACIR'A TEŞEKKÜR

İzmir'den tek proje ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'nin (ADİM) temsilcisi olmanın gururunu yaşayan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Bakan Kacır'a kamuoyunu bilgilendiren paylaşımı ile ilgili teşekkürlerini sundu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDECEK

Avrupa Birliği tarafından verilecek 4,5 milyon Avro'luk hibe ile birlikte toplam 9 milyon Avro büyüklükte yatırımla kurulacak olan beş konsorsiyum, Avrupa'da faaliyet gösteren 151 ADİM'le aynı ağda yer alarak AB çapındaki çalışmalara katkıda bulunacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlaması beklenen bu merkezler 48 ay boyunca bulundukları bölgede başta KOBİ'lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümlerine öncülük edecek.

KONSORSİYUM KİMLERDEN OLUŞUYOR?

İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH konsorsiyumun ortakları arasında İzmir Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Yaşar Üniversitesi İmecemobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş., Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı yer alıyor.