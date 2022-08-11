İzmir Ticaret Borsası seçim takvimini belirledi

06 Nisan 2018'de yapılan seçimlerde 54 meclis üyesinin 51'inin oyunu alarak İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Işınsu Kestelli ve yönetim kurulu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Oda Borsalar Kanunu'nun 84'üncü Maddesi gereğince Ekim/Kasım aylarında yapılması gereken seçim için takvimini belirledi.

3 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İzmir Ticaret Borsası üyeleri 4 yıl aranın ardından 3 Ekim 2022 Pazartesi günü sandık başına gidecek. Sabah 09.00'da başlayacak seçim 17.00'de sona erecek. Seçimde, toplam 19 meslek komitesinde yer alacak komite üyeleri, Meclis asil ve yedek üyeleri belirlenecek. Meclis ve komite üyelerinin seçiminin ardından 8 Ekim 2022 Cumartesi günü İZQ İnovasyon Merkezi'nde yapılacak seçimde ise, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenecek.