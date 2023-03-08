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Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:06

İzmir TOKİ kura sonuçları belli oluyor: İzmir TOKİ çekilişi canlı izle

İzmir TOKİ kura çekimi bugün başladı. İzmir TOKİ çekilişi 14 Mart tarihine kadar sürecek. “İlk Evim İlk İş Yerim” çerçevesinde, bütçesine ve sosyal durumuna göre ev sahibi olmak için birçok vatandaş heyecanla İzmir TOKİ kura sonuçları için merakla bekliyor.

İHA
İzmir TOKİ kura sonuçları belli oluyor: İzmir TOKİ çekilişi canlı izle

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan "İlk Evim İlk İş Yerim" çerçevesinde, birçok vatandaş bütçesine ve sosyal durumuna göre ev sahibi olmak için harekete geçti. 8 - 14 Mart tarihleri arasında yapılacak olan İzmir TOKİ kura çekilişi bugün başlarken, İzmir'in merkez ilçelerinde bulunan 3 bin 479 konut için kuralar çekiliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların dikkatle takip ettiği çekiliş, noter huzurunda Sabancı Kültür Merkezi (Hasan Tahsin) Büyük Salon'da gerçekleştiriliyor.



35 SENEDİR KİRACI, UMUTLA BEKLİYOR

35 senedir kirada olduğunu belirten ev sahibi adaylarından Hüseyin Kardelen, "Bekliyoruz ümitliyiz inşallah çıkar. Sabah erkenden geldik. 35 senedir kiradaydım. Çocukları okuttuğum için ev almaya fırsatımız olmadı. İnşallah şansımız yaver gider" diye konuştu. Başvuru yapan kızı için heyecanlı bekleyişini sürdüren anne Seher Örs ise, "Kızım için geldik, Allah hayırlısını nasip etsin. Heyecanla bekliyoruz. Kızım için çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Bugün merkez ilçeler için çekilen kura; 9 Mart'ta Menemen, 10 Mart'ta Güzelbahçe, Urla ve Selçuk, 11 Mart'ta Torbalı, Seferihisar, 12 Mart'ta Aliağa, Kemalpaşa, 13 Mart'ta Dikili ve Tire, 14 Mart.'ta ise Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık'taki konutlar için gerçekleştirilecek.

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İzmir TOKİ kura sonuçları belli oluyor: İzmir TOKİ çekilişi canlı izle
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