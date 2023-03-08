İzmir TOKİ kura sonuçları belli oluyor: İzmir TOKİ çekilişi canlı izle





35 SENEDİR KİRACI, UMUTLA BEKLİYOR

35 senedir kirada olduğunu belirten ev sahibi adaylarından Hüseyin Kardelen, "Bekliyoruz ümitliyiz inşallah çıkar. Sabah erkenden geldik. 35 senedir kiradaydım. Çocukları okuttuğum için ev almaya fırsatımız olmadı. İnşallah şansımız yaver gider" diye konuştu. Başvuru yapan kızı için heyecanlı bekleyişini sürdüren anne Seher Örs ise, "Kızım için geldik, Allah hayırlısını nasip etsin. Heyecanla bekliyoruz. Kızım için çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Bugün merkez ilçeler için çekilen kura; 9 Mart'ta Menemen, 10 Mart'ta Güzelbahçe, Urla ve Selçuk, 11 Mart'ta Torbalı, Seferihisar, 12 Mart'ta Aliağa, Kemalpaşa, 13 Mart'ta Dikili ve Tire, 14 Mart.'ta ise Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık'taki konutlar için gerçekleştirilecek.

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