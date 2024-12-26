İzmir’de marketlere fahiş fiyat denetimi

İzmir'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından asgari ücretin açıklamasının ardından fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla başta zincir marketler olmak üzere işletmelerde denetim yapıldı. İşletmelerde aykırı her durumu için 1 Ocak itibarıyla 143 bin TL'den 17 milyon 271 bin 600 TL'ye kadar Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanacak. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Haksız fiyat artışı yaparak tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan işletmelerin tespiti halinde bakanlığımızca en ağır şekilde cezai yaptırım uygulanacaktır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan da haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri Bakanlığımıza ya da il Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz" denildi.