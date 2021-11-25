İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor





DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan törenle, inşaatı tamamlanan 596 konut ile 145 dükkanın anahtarları İzmirli depremzedelere teslim edilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün ülkemize, milletimize, siz, İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi özel bir günde, bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Hüzünlüyüz! Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 117 kardeşimizin hatıralarını yâd ediyoruz. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Heyecanlıyız! 26 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkânın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal'da, Kâğıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.