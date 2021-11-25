İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Geçen yılın Ekim ayında, merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konut projesi hazırladı.
DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan törenle, inşaatı tamamlanan 596 konut ile 145 dükkanın anahtarları İzmirli depremzedelere teslim edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün ülkemize, milletimize, siz, İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi özel bir günde, bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Hüzünlüyüz! Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 117 kardeşimizin hatıralarını yâd ediyoruz. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Heyecanlıyız! 26 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkânın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal'da, Kâğıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.
KONUTLAR DEPREMZEDELERLE BULUŞUYOR
İzmir Bayraklı'da yerinde ve rezerv alanda toplam 5.074 konut ve 353 yapılıyor. Bayraklı'da inşa edilen 1.391 konut ve 302 dükkândan yapımı tamamlanmış olanlar İzmirli vatandaşlara teslim ediliyor.
Rezerv alanda inşa edilen 3.649 konut ve 51 dükkânın da aynı hızla tamamlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kurum, Yaşanan her felakette olduğu gibi bundan sonra milletin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk. İnşallah bundan sonra da, her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum. İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.