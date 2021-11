İzmirli depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Rezerv alanda inşa edilen 3.649 konut ve 51 dükkânın da aynı hızla tamamlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kurum, Yaşanan her felakette olduğu gibi bundan sonra milletin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk. İnşallah bundan sonra da, her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum. İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.