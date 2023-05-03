İzmirlilerin TCG Anadolu’ya ilgisi yoğun oldu

VATANDAŞLARIN HEYECANLI BEKLEYİŞİ

76 yaşındaki Hacı Aydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisini görmek için beklediğini söyledi.

Sabahtan bu yana büyük bir heyecan yaşadığını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Dünya devleriyle yarışacak gemimizi görmeye geldik. Gurur duyuyoruz. Allah yaptırandan da yapandan da en ufak bir yardımı olandan da razı olsun. Bu gemiyi televizyonda görmüştüm. Sıraya gireli yaklaşık yarım saat oldu. Gerekirse onu görmek için sabaha kadar beklerim."

Fatih Yıldırım da geminin İzmir'e geleceğini sosyal medyadan öğrendiğini ifade ederek, "Heyecanla geldik, inşallah ziyaret edeceğiz. Geminin içinde Bayraktar Kızılelma'nın da olduğunu öğrendik. Bu gelişmeleri çok yakından takip ediyorum ve Türkiye'nin geldiği nokta ile gurur duyuyorum." diye konuştu.

TCG Anadolu'yu görmek için 1 yaşındaki bebeğiyle sırada bekleyen Leyla Torun ise kendisi gibi çocuklarının da Türkiye'de üretilen eserlerle gurur duyacağına inandığını söyledi.