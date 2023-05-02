İzmit Körfezi’ni akvaryuma dönüştürecek proje başladı

İzmit Körfezini temizlemek için hayata geçirilecek en büyük projelerden biri olan Körfez Dip Çamuru temizleme projesi start aldı. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, susuzlaştırılması ve bertarafı işi ihale sürecinin tamamlanması sonrası ihaleyi kazanan Atlas Maden ürünleri Otomotiv İnşaat, İzmit İnterteks fuar alanı arazisine şantiye kurmuştu. Körfez'e tahliye borularının döşenmesi sonrası, düzenlenen tören ile ilk çamur tahliye işlemi başladı. Türkiye'nin en büyük çevre projesi olarak duyurulan Dip Çamuru Temizleme Projesinin ilk çamur çıkarma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da katıldı.

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Geniş katılım ile mitig havasında gerçekleşen törende ilk olarak konuşan ve Kocaeli için tarihi bir gün olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Bu gün Marmara için de tarihi bir gün. 2023'ün 2 Mayıs'ı gelecek nesiller hem Körfez hem de Marmara tarihi için unutulmaz bir gün olarak bilecekler. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Gece gündüz durmadan, yorulmadan çalıştık. Zorlu günlerden geçtik. Çok badire atlattık. Yola çıkarken yapmadığımız hesaplar masaya geldi. Pandeminin getirdiği ilave yük nerden baksanız 300 milyon TL'yi aştı. Yeni bütçeler yapmak gerekti. Pandemi sonrası global ekonomik kriz başladı. Bir yandan andeminin yükü bir yandan küresel piyasalardaki dalgalanma ile ihaleleri yapmak bile güç haline gelmişti. İşlerimizi yapmaya devam ettik. Yılmadık derken 11 şehrimizi vuran acı bir depreme uğradık. Hepimiz tek yürek olduk. STK'lar ile yerel yönetimler ile birlikte birlik olduk deprem bölgesine yağdık. Böyle bir şehri insanların desteğini alarak yönetmek daha kolay oluyor"

"MARMARA'YI ÖLMEKTEN KURATARACAK"

Ülke olarak yeni başarılara imza atıldığını ifade eden Büyükakın, savunma sanayi ve mavi vatan projelerine değindi. Depreme rağmen devletin dim dik ayakta olduğunu ifade eden Büyükakın, "Bunca işin arasında körfezi temizlemenin zamanı mı demedik. Çalışmaya devam ettik. 2 Sene önce bir sabah kalktık. Marmara denizinin üstünde bir tabaka gördük. Adının musilaj olduğunu öğrendik. Büyük bir toplantı düzenlenmişti. Denizimizden asla vaz geçmeyeceğimizi ifade etmiştik. Çevre Bakanımız o zaman da Kocaeli'nin yanında olmuştu. Kömürcüler OSB'den şikayet var dediğimizde burayı kapatmak benim boyunum borcudur dedi ve kapattık. Marmara'yı ölmekten kurtaracak büyük bir çevre projesine bugün başlıyoruz. Kocaeli'ye Marmara'ya müjdeler olsun. Körfez'de birikmiş 8 uçuk milyon ton çamur var. Bu çamurun içinde ağır metallet var. Bunları temizlememiz gerekiyor. TUBİTAK ile birlikte yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar ile birlikte bu çamuru nasıl alacağımızı planladık. Çevre Bakanımıza projeyi götürdük. Çevre bakanımız derhal dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradık. Zaten Kocaeli'ye sevdalı, her zaman yanında oldu. Şimdi de yanında duruyor. Kocaeli hep reisinin yanında. Bundan sonra da duracak. 14 Mayıs demokrasi bayramında da en çok destek gelecek.

"656 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Körfezin ucundaki çamuru almaya başlıyoruz. 120 milyon dolarlık bir proje. Bu projenin 3'te birini Cumhurbaşkanlığı karşılıyor, 3'te birlik kısmını çevre bakanlığımız karşılıyor geri kalan kısmı ise biz karşılayacağız. Denizin dibindeki çamur borularla çekilecek daha sonra sulandırılacak. Kirli olan denizden alınan çamur alandan uzaklaştırılacak. Temizlik yapacağımız alan 656 futbol sahası büyüklüğünde" dedi.

MÜSİLAJI TEMİZLEDİK

Körfez Dip Çamuru temizleme projesinin ilk çamur çıkarma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Bu alan 14 Mayıs zaferimizi müjdeliyor. Bugün, hep birlikte "İzmit Körfezi'mizde Diriliş Dipten Başlıyor" diyoruz, el birliğiyle "Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesini" başlatıyoruz. Marmara Denizi'miz bizim en kıymetli, en değerli hazinemiz. Dibinde yüzen balıkları, kenarında yaşayan canlıları, üstünde uçan kuşlarıyla korumak en asli vazifemiz. Bunun için beş yıl önce "Sıfır Atık Mavi" dedik. Hatırlarsınız, 2021'nin baharında Marmara Denizimizde büyük bir müsilaj problemiyle karşı karşıya kalmıştık. Başta Marmara Belediyeler Birliğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK Başkanlığımız olmak üzere tüm il ve ilçe belediyelerimizle, bilim insanlarımızla, STK'larımız büyük bir seferberlik başlattık. 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planımızla etkili bir mücadele süreci yürüttük. Marmara Denizimizdeki bütün müsilajı temizledik" diye konuştu.

"MEYDANLARDA BOŞ VAAT VERMİYORUZ"

Sözlerinde devam eden Kurum, "Marmara Denizimizi ve Adaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik. Marmara Denizimizi en güzel, en temiz haliyle evlatlarımıza bırakacak çok özel bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de İzmit Körfezimizde dip çamuru temizlik çalışmalarımızı başlatmak üzere bir aradayız. Bu çalışmayla İzmit Körfez'imizi, dibinde onlarca yıl birikmiş 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız. Körfezimizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosisteminin korunmasını sağlayacağız. Biz meydanlarda boş vaat verenlerden değiliz. Biz dersek yaparız. Marmara'nın doğusunda başlattığımız bu projeyi sadece İzmit Körfezimizde değil, bütün Marmara çevresinde yapacağız. Ve inşallah, yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren körfezimizi, Marmara Denizimiz en güzel, en temiz, en doğal haliyle evlatlarımıza bırakacağız" dedi.

"2 BİN 275 KONUT PROJESİ DEVAM EDİYOR"

Deprem konusunda da değinen Bakan Kurum, "Kocaeli'miz 17 Ağustos'ta çaresizliğe yenik düşmedi. Zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Kocaeli'ni Türkiye olarak, el birliğiyle yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Bu güzel şehri hep birlikte ayağa kaldırdık ve yepyeni bir başlangıç yaptık. Yıkılan her bir evin yerine daha güzelini, daha sağlamını, daha güvenlisini inşa ettik. Kocaeli'mizde TOKİ ile okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversitelere onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettik. Şu an halihazırda 2.275 konutumuzun inşa çalışmaları devam ediyor. Tabi Kocaeli'mize yaptığımız yatırımları hiçbir zaman yeterli görmedik"

"HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Şimdi "İlk Evim, İlk İşyerim" kampanyamızla bu güzel şehre 5.200 sosyal konut ve 450 sanayi dükkânı inşa edeceğiz. Ayrıca 1.500 konutluk arsamızı da yine siz kıymetli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Kuralarımızı çektik, hak sahiplerimizi belirledik. Yeterli mi? Tabi ki değil. İzmit'te Cedit, Çayırköy Sekbanlı, Körfez'de Barbaros Mahallesi, Gölcük, Dilovası Tavşancıl, Çayıova İplikderesi kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gölcük'te Denizevler Mahallesindeki 200 bin m2'lik riskli alandaki hak sahiplerini Sivritepe Mahallesindeki yaptığımız konutlarımıza yerleştirdik.

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Benzer bir süreci Körfez Kabakoz'da da yürütüyoruz. Bu alanı da Derince Körfez kentsel dönüşüm projemizin üçüncü etabına taşıyacağız. Gölcük Merkez ve Çayırova Şekerpınar Mahallesindeki sağlıksız yapılar ile küçük sanayilerin taşınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kıymetli Kardeşlerim, 2019 seçimlerinde sizlere bir söz vermiştik. Bugün hamdolsun sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dilovası Kömürcüler OSB'mizi kapattık. Şimdi o bölgede ağırlıklı olarak makine üretiminin yapılacağı yeni ve temiz bir sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"6 MİLLET BAHÇESİNİ TAMAMLADIK"

Bakan Kurum konuşmasının devamında, "Gölcük'te Dumlupınar Mahallesindeki küçük sanayi sitesine yönelik dönüşüm çalışmalarımızı tamamladık. Şehrin içerisinde sıkışıp kalmış sanayi sitesini Hisareyn'de yaptığımız yeni sanayi alanına taşıdık. Böylece hem şehrin merkezini görüntü ve gürültü kirliliğinden kurtardık hem de esnafımıza çalışacakları daha konforlu, daha modern, daha sağlıklı bir ortam sağladık. Bunun yanı sıra yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli'mizde siz kıymetli kardeşlerimiz için, çocuk seslerinin kuş cıvıltılarına karışacağı yeni millet bahçeleri kazandırıyor, yeşil alan miktarını artırıyoruz. Kocaeli'ne 3,8 milyon m² büyüklüğünde 14 millet bahçesi yapıyoruz. 6 millet bahçemizi tamamladık" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ 100 YIL GERİYE GÖTÜRMEK İSTEYENLER VAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye de yüklendi. "Martın sonu bahar olacak diyorlardı. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi.Biz AK Parti'yiz. Biz sevdalısı olduğumuz bu millete borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Bizi arayanlar Kartal'da çöken binanın enkaz alanında bulur. Bizi arayan Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında bulur. Bizi arayan Maraş'ın, Hatay'ın yollarında bulur. İzmit Körfezimizde dip çamuru temizliği yaparken bulursunuz. Seçime çok az kaldı. Bir tarafta "dev projeleriyle yükselen bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise "Türkiye'ye dair tek bir projesi" olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; inşa edenler, ihya edenler var! Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var; Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Siyasi geçmişinde milletin tek bir derdine bile çare olamayan CHP var. Bir tarafta; İHA'lara, SİHA'lara dokunacağım diyenler var. Diğer tarafta; Türkiye'nin milli savunma sanayisini dünyayla yarışır hale getirenler var.

"100 BİN KONUT SÖZLERİNİ TUTAMADILAR"

Bir tarafta; Tayyip Erdoğan İMF'yi bu ülkeden kovdu, ama ben geri getireceğim diyenler var; diğer tarafta yerli, milli, güçlü ekonomi için gece gündüz çalışanlar var. Bir yanda; şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden; tek bir konut bile dönüştürmeyen; 1 metrekare yeşil alan üreten; deprem, sel, yangın bölgelerine 1-2 saat uğramaktan başka bir şey yapmayanlar; depremin üstünden siyaset yapanlar; bir tarafta tam 650 bin konut için inşaatları 15 günde başlatanlar var. Bir tarafta; "İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar; bizim temelini attığımız metroları bile bitiremeyenler"; diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran, Türkiye'yi demir ağlarla ören AK Parti var.

"BU MİLLET BAHARI BİR TÜRLÜ GÖRMEDİ"

Bu CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde ne diyordu? "Martın sonu bahar olacak!" Ne hikmetse biz o baharı ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz kardeşlerim? Yalancı Baharı gördük. Yolda kalan otobüsler gördük! Kardan kapanan yollar gördük! Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük! Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Kılıçdaroğlu şimdi de kalkmış; "Yine Baharlar Gelecek!" diyor. Sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki şimdi de sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim? Ben şimdi, Kocaelili hemşerilerime soruyorum! 14 Mayıs'ta Kocaeli'nde, "Doğru Zaman Doğru Adam Recep Tayyip Erdoğan" diyecek miyiz? Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyecek miyiz?" şeklinde konuştu.