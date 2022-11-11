JARMOL ilkleri sevdi! Hedefleri tek tek ortadan kaldıracak

"GEREKLİ TÜM ÇALIŞMAYI YAPMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ"

Görçin, daha büyük hava araçlarına karşı ve daha uzak menzilden kullanımı mümkün olan bir sistemin tanıtımının yapıldığını belirterek, "Bu aşamanın devamında, bu teknolojinin bu sistemin ne gibi uygulamaları olacağı, ne gibi caydırıcılık unsurları oluşturacağını sizlerin sahadan gelecek geri bildirimleriyle hep beraber ortaya koyacağız. Bu stratejik teknolojilerin ülkemize kazandırılması ve uygulama bulabilmesi için gerekli tüm çalışmayı yapmayı taahhüt ediyoruz. Burada çok iyi bir örneğini gördüğümüz, araştırma merkezi savunma sanayi iş birliğini devam ettirme noktasında önemli bir irademiz var" diye konuştu.

Daha sonra proje yöneticisi Dr. Ömer Salihoğlu tarafından projenin ve sistemin detayları anlatıldı.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanlığı ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı.