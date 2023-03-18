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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Japon deprem uzmanı TOKİ’yi örnek gösterdi

Japon deprem uzmanı TOKİ’yi örnek gösterdi
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenmeyen TOKİ konutlarını örnek yapı olarak gösterdi. Depremler nedeniyle yıkılan veya zarar gören binalarda inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Moriwaki, "TOKİ bu durumda daha güvenli. Her yerde aynı sistemi yapılabilirse daha iyi olacak. Artık hasarlı olan binaya gitmemek lazım, kritikse inşaat mühendisine ya da mimara kontrol ettirmek gerekiyor. Hasar hiç yok, zemin iyi ise korkulacak bir şey yok demektir" dedi. TOKİ konutlarının iyi zeminli bölgelere yapıldığını ifade eden Moriwaki, TOKİ'nin kendi içinde de denetim sisteminin çok iyi çalıştığını kaydetti. TOKİ konutlarının örnek alınması gerektiğini dile getiren Moriwaki, "TOKİ kendi içinde kontrol yapıyor ve onun için de daha güvende. TOKİ bu durumda daha güvenli" dedi.
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Japon deprem uzmanı TOKİ’yi örnek gösterdi
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