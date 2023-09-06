Japonya ile enerji ve ticarette yeni dönem

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıldönümünün kutlanacağı 2024 yılından önce iki ülke ticarette ve enerjide yeni işbirlikleri için kolları sıvadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun başlatılmasına ilişkin orak bildiri imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Bayraktar, "2024 Türkiye ile Japonya'nın diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü. Enerji Forumu'nun bu anlamda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz" dedi. Japon Bakan Nishimura ise, "Tokyo'da söz konusu forumu düzenlemeyi planlıyoruz. Mutabık kaldığımız enerji forumunu bir başlangıç yaparak, kritik madenler alanında da ikili ilişkilerimizin ilerletilmesini umuyorum" diye konuştu.Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) tarafından düzenlenen Japonya-Türkiye İş Forumu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği konularını içeren ortak bir deklarasyona imza attı.Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacminin 2022 itibarıyla 5 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, "Ticaretimizin 2023 yılının sonunda 6 milyar dolar sınırını aşacağını öngörmekteyiz" dedi. Bolat, "Japonya'nın dünyada yaklaşık 2 trilyon doları bulan yurtdışı doğrudan yatırım portföyü içinde Türkiye'deki payının daha fazla artmasını gönülden beklediğimizi ifade etmek istiyorum" açıklaması yaptı. Japon Bakan Nishimura ise, Türkiye'de yaklaşık 280 Japon şirketin faaliyet gösterdiğini, bu sayının artmaya devam edeceğini söyledi