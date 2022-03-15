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Haberler Ekonomi Haberleri Japonya, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesini hedefliyor
Giriş Tarihi: 15.3.2022 08:49

Japonya, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesini hedefliyor

AA
Japonya, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesini hedefliyor

Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesi için çabalayacağını bildirdi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası "alternatif kaynak" vurgusu yaptı.

Bakan Hagiuda, Japonya'nın, G-7 ülkeleriyle "enerji iş birliği" doğrultusunda, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığın düşürülmesi için çabalayacağını söyledi.

Yenilenebilir ve nükleer güç dahil enerji kaynaklarını çeşitlendireceklerini kaydeden Hagiuda, "Rusya dışındaki sıvılaştırılmış doğal gaz ve diğer projeler vasıtasıyla alternatif güç kaynakları edinmeyi hedefleyeceğiz." dedi.

Enerji durumunun, ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Japon Bakan, "Yönü aniden değiştirmek zor olacak ancak gelecekte Rusya'ya olan bağımlılığı düşürmeyi amaçlamalıyız." diye konuştu.

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Japonya, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesini hedefliyor
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