Japonya’nın en büyük hava yolu All Nippon Airways (ANA) İGA İstanbul Havalimanı’na uçuşlarına başladı



ANA'nın uçuşlarını daha yüksek kapasiteli uçaklarla günlük frekansa çıkarmayı hedeflediklerini belirten Aydın, İGA'nın havacılık sektöründeki güçlü konumunu şu sözlerle vurguladı:

"2024 yılını 80 milyon yolcu ile tamamlayarak küresel havacılıkta önemli bir konuma sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Operasyon kapasitemizi artırarak, Nisan ayında üçlü paralel iniş-kalkış operasyonlarına başlayacağız. Bu gelişme, İGA İstanbul Havalimanı'nı global bir aktarma merkezi olarak daha da ileriye taşıyacak."

İGA İstanbul Havalimanı'na operasyonlara başlamaktan duydukları memnuniyeti aktaran ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue ise şunları söyledi:

"İstanbul'u sürekli büyüyen küresel ağımıza dahil etmekten gurur duyuyoruz. Bu dönüm noktası sadece yolcularımız için seyahat fırsatlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasındaki bağın derinleşmesinde de hayati bir rol oynuyor. Ulusları birbirine bağlayan bir köprü olarak, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmeye devam etmesini sağlamaya, daha güçlü bağlar kurmaya ve kültürel alışverişi zenginleştirmeye kendimizi adadık."