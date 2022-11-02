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Giriş Tarihi: 2.11.2022 10:41 Son Güncelleme: 2.11.2022 10:50

Jeff Bezos'a şok! 1 trilyon doların altına indi

Jeff Bezos’a şok! 1 trilyon doların altına indi

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'a ait olan Amazon hisseleri, günü yüzde 5'in üzerinde düşüşle kapatmasıyla şirket kan kaybı yaşadı. Şirketin değeri 2020'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altını gördü. Amazon'un, ABD enflasyonuna karşı harcamalarında kemer sıkması bekleniyor.

Pandemide rekor kar rakamları yakalayan Amazon hisselerinde kan kaybı sürüyor. Şirketin piyasa değeri 2 yılın ardından ilk kez 1 trilyon doların altına fiyatlandı.

Amazon hisseleri günü yüzde 5,5 düşüşle tamamladı ve düşüş serisi 5. güne ulaştı. Bu düşüş serisinin sonunda Amazon şirketinin toplam değeri 987 milyar dolara indi. Böylelikle şirketin değeri Nisan 2020'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altını gördü.

Kasım 2021'de şirketin değeri 1,9 trilyon dolarla zirveyi görmüştü.

Bu yıl şirketin hisseleri yüzde 42 kayıp yaşadı. Nasdaq endeksinde ise yüzde 31'lik düşüş kaydedildi.

Son satış dalgasında enflasyon endişelerinin çeyreklik öngörülere yansıması etkili oldu.

Pandemide rekor kar rakamları yakalayan Amazon önümüzdeki Noel tatili sezonunda satışlarının sadece yüzde 2-yüzde 8 aralığında büyüyeceğini öngördü. Bu tahmin gerçekleşirse şirketin en düşük Noel sezonu satış büyümesi kayıtlara geçmiş olacak.

Amazon'un bu öngörüsü tüketicilerin son 40 yılın zirvesindeki ABD enflasyonuna karşı harcamalarında kemer sıkacağı beklentilerini yansıtıyor.

Benzer bir uyarı beklentiden güçlü bir bilanço açıklayan Apple'dan geldi. Mevcut çeyrekte iPhone ve hizmet satış gelirlerinde tahminlerin gerisinde rakamlar açıklayan Apple tatil sezonunun güçlü geçmeyebileceği uyarısını yaptı.

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Jeff Bezos'a şok! 1 trilyon doların altına indi
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