Jeff Bezos’a şok! 1 trilyon doların altına indi

Amazon hisseleri günü yüzde 5,5 düşüşle tamamladı ve düşüş serisi 5. güne ulaştı. Bu düşüş serisinin sonunda Amazon şirketinin toplam değeri 987 milyar dolara indi. Böylelikle şirketin değeri Nisan 2020'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altını gördü.