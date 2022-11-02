Jeff Bezos’a şok! 1 trilyon doların altına indi

Pandemide rekor kar rakamları yakalayan Amazon hisselerinde kan kaybı sürüyor. Şirketin piyasa değeri 2 yılın ardından ilk kez 1 trilyon doların altına fiyatlandı.
Amazon hisseleri günü yüzde 5,5 düşüşle tamamladı ve düşüş serisi 5. güne ulaştı. Bu düşüş serisinin sonunda Amazon şirketinin toplam değeri 987 milyar dolara indi. Böylelikle şirketin değeri Nisan 2020'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altını gördü.
Son satış dalgasında enflasyon endişelerinin çeyreklik öngörülere yansıması etkili oldu.
Pandemide rekor kar rakamları yakalayan Amazon önümüzdeki Noel tatili sezonunda satışlarının sadece yüzde 2-yüzde 8 aralığında büyüyeceğini öngördü. Bu tahmin gerçekleşirse şirketin en düşük Noel sezonu satış büyümesi kayıtlara geçmiş olacak.
Amazon'un bu öngörüsü tüketicilerin son 40 yılın zirvesindeki ABD enflasyonuna karşı harcamalarında kemer sıkacağı beklentilerini yansıtıyor.
Benzer bir uyarı beklentiden güçlü bir bilanço açıklayan Apple'dan geldi. Mevcut çeyrekte iPhone ve hizmet satış gelirlerinde tahminlerin gerisinde rakamlar açıklayan Apple tatil sezonunun güçlü geçmeyebileceği uyarısını yaptı.