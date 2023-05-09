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Giriş Tarihi: 9.5.2023 12:06

Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesi büyüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Balıkesir Gönen Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesine tüzel kişilik kazandırdıklarını bildirdi.

AA
Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesi büyüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, "Dünyanın En Büyük Jeotermal Kaynaklı Sera Kümelenmesi" başlığıyla videolu paylaşımda bulundu.

"Balıkesir Gönen Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesine, tüzel kişilik kazandırdık. Ülkemize, Balıkesir'imize hayırlı olsun. Böylelikle tüzel kişilik kazanan tarıma dayalı ihtisas OSB (TDİOSB) sayımız 38'e ulaştı" bilgisini aktaran Kirişci, "8 bin dekar büyüklüğündeki ve yatırım maliyeti 10 milyar TL olan bu dev proje ile 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yıllık 250 bin ton sebze üretilecek. Ülkemizin jeotermal enerji gücünü üretime dönüştürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesi büyüyor
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