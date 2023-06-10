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Giriş Tarihi: 10.6.2023 14:23

Jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı

Kırklareli'nde topraksız tarım ve jeotermal su kaynağı kullanılarak üretilen domates Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

AA
Jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı

Asilbeyli köyünde yatırımcı bir firma tarafından 55 dekar alanda sera kuruldu.

Yaklaşık 5 aydır jeotermal su kaynağı kullanılarak üretilen domateslerin Bulgaristan, Romanya ve Almanya gibi ülkelere ihracatı gerçekleştiriliyor.

Serada ayrıca ürünlerin döllenmesi için ise 65 kovan arı bulunduruluyor.

Yatırımcı şirketin genel müdürü Hüseyin Kerkez, 3 kuyudan seraya jeotermal su getirdiklerini söyledi.

Raylı sistem ile ısıyı homojen bir şekilde seraya yaydıklarını anlatan Kerkez, sistem sayesinde yılın 12 ayı üretim yapabildiklerini kaydetti.

Kerkez, 55 dekarlık alanda üretim yaptıklarını hedeflerinin üretim sahasını kısa sürede 500 dekara çıkartmak olduğunu vurguladı.

Yıllık 3 bin 500 ton üretim kapasitelerinin olduğuna dikkat çeken Kerkez, "Şuan 65 personel ile üretim yapıyoruz. Bu sayı zaman zaman 100 kişiye çıkıyor. Biz katma değer üretiyoruz. Ürettiğimiz ve ihracat olduğu için ülkemize döviz girişi olduğu için burada vatana, millete hayırlı bir iş yapmış oluyoruz" diye konuştu.

Haftalık 150-200 ton üretim kapasitesiyle çalıştıklarını dile getiren Kerkez, bunun 50 tonunu Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

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Jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
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