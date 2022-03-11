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Giriş Tarihi: 11.3.2022 00:14

JPMorgan Rusya'dan çıkıyor

AA
JPMorgan Rusya’dan çıkıyor

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından bu ülkeden çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası Goldman Sachs olmuştu

Goldman Sachs'ın ardından JPMorgan da Rusya'daki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, JPMorgan'ın dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığı bildirildi.

Mevcut faaliyetlerin sınırlandırıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca firmanın insani yardım çabalarını desteklemek için toplam 5 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu anımsatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından bu ülkeden çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası Goldman Sachs olmuştu.

Goldman Sachs, düzenleyici ve lisans gerekliliklerine uygun olarak Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurmuştu.

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JPMorgan Rusya'dan çıkıyor
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