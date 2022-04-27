Giriş Tarihi: 27.4.2022 20:55

JSR Kredi Derecelendirme Kuruluşundan Vakıf Leasing’e iki basamak birden not artışı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JSR Avrasya Derecelendirme A.Ş Türkiye’nin ilk halka açık leasing şirketi olan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş’nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’nu iki basamak birden yükselterek A (tr)’den AA- (tr)’ye yükseltti. Görünümünü de Stabil olarak teyit etti.