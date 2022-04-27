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Giriş Tarihi: 27.4.2022 20:55

JSR Kredi Derecelendirme Kuruluşundan Vakıf Leasing’e iki basamak birden not artışı

JSR Kredi Derecelendirme Kuruluşundan Vakıf Leasing’e iki basamak birden not artışı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JSR Avrasya Derecelendirme A.Ş Türkiye’nin ilk halka açık leasing şirketi olan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş’nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’nu iki basamak birden yükselterek A (tr)’den AA- (tr)’ye yükseltti. Görünümünü de Stabil olarak teyit etti.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JSR Avrasya Derecelendirme A.Ş Türkiye'nin ilk halka açık leasing şirketi olan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu iki basamak birden yükselterek A (tr)'den AA- (tr)'ye yükseltti. Görünümünü de Stabil olarak teyit etti.

Kurumun 26 Nisan 2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında değerlendirmeye esas kriterler olarak;

  • Karlılık göstergelerindeki iyileşmenin içsel öz kaynak yaratmayı desteklemesi,
  • 2021 yılında NPL oranında gerçekleşen kayda değer iyileşme ve bu oranın sektör ortalamasının altında kalması,
  • Döviz volatilitesinin etkilerini hafifleten dengeli leasing alacakları ve finansal yükümlülükler,
  • Banka İştiraki olmanın avantajları,
  • Çeşitli avantajlar sağlayan güçlü ve itibarlı ortaklık yapısı,
  • Kurumsal Yönetim uygulamalarına olan yüksek uyum ve köklü risk yönetimi uygulamalarının sürekliliği,
  • Leasing sektöründe deneyimli, kalifiye yönetim kadrosuna dikkat çekmiş,

bunun yanı sıra;

  • Katılım Bankalarının işlemlerinin sektördeki rekabeti arttırması,
  • Belirsizliği arttıran değişken faiz ve döviz kuru ortamı,
  • Son derece rekabetçi ve değişken piyasa koşullarına rağmen

Dikkate alınan başarı faktörlerinin öne çıkarak iki basamak birden yapılan not artışına vurgu yapılmıştır.

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JSR Kredi Derecelendirme Kuruluşundan Vakıf Leasing’e iki basamak birden not artışı
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