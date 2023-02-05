Kabinenin gündemi ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem ekonomi olacak. Kabine'de geçici işçileri ilgilendiren sıcak bir başlık yer alacak. EYT yasa teklifindeki son durumun da ele alınacağı kabine toplantısında komisyondan geçen aile ve başörtüsünü içeren anayasa değişikliği teklifi de konuşulacak. İsveç, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine'de geçici işçileri ilgilendiren sıcak bir başlık yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yürütüyor. Devlet Demiryolları Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları gibi kurumlarda çalışan geçici işçilerin sorununa formül olacak çözüm aranıyor. Bu işçileri 12 ay boyunca çalıştırabilecek şekilde olacak bir model üzerinde çalışılıyor. ANKARA