Kablosuz haberleşmenin geleceği TEKNOFEST’te şekillenecek

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, 02-06 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenleniyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına bir yenisi de ULAK Haberleşme tarafından eklenirken, bu yıl ilk kez düzenlenecek "Kablosuz Haberleşme Yarışması" ile genç mühendis adaylarına yeni haberleşme teknolojilerinin tasarımından karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmeye kadar birçok konuda heyecanlı bir süreci deneyimleme fırsatı sunuyor. Yarışma, yeni haberleşme teknolojilerinde bilgi birikimini artırmayı ve yetişmiş insan gücünü desteklemeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN BÜYÜK İLGİ



29 Şubat'ta başvuruların sona erdiği yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından 400'e yakın ekip başvurdu. Bu ekiplerden yaklaşık 100'ü sistem gereksinimleri tanımlama dokümanını teslim etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 51 takım, ön tasarım elemelerini başarıyla tamamlayarak yoluna devam etmiştir. Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak olan proje detay raporu aşamasını da başarıyla geçen takımlar 05-08 Eylül tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek olan finale katılmaya hak kazanacaktır.

BÜYÜK ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR



Antalya'da gerçekleşecek final etabında birinci olacak ekibe 120 bin TL, ikinci ekibe 100 bin TL ve üçüncü ekibe 90 bin TL olmak üzere toplam 310 bin TL'lik ödül verilecek. Bu ödüller, genç mühendislerin ve teknoloji meraklılarının yaratıcılığını ve inovasyonunu teşvik etmek amacıyla kazananlarla buluşacak. ULAK Haberleşme'nin öncülüğünde gerçekleşen ve TEKNOFEST'in bir parçası olan Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyacak ve haberleşme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak.



İNOVASYONUN ÖNCÜSÜ ULAK HABERLEŞME A.Ş.



Telekomünikasyon ve savunma sanayii ekosisteminde önemli bir oyuncu olan ULAK Haberleşme, bu sene TEKNOFEST'in paydaşı olarak Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın düzenleyiciliğini yapıyor. ULAK Haberleşme, telekomünikasyon alanındaki yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkat çekiyor. Düzenlediği yarışmanın amacı ise sektördeki uzmanlarla genç mühendisleri bir araya getirerek iletişim teknolojilerindeki yenilikleri teşvik etmek ve bilimsel gelişmeleri hızlandırmak.

Yarışmacılar, iki nokta arasında kablosuz haberleşme gerçekleştirmek, en hızlı ve doğru veriyi aktarabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Lisanssız taşıyıcı frekansta en verimli haberleşme sistemini tasarlamak, üretmek ve test etmek yarışmacılardan beklenen görevler arasında yer alıyor.