Kaçak tütün ürünlerinde vergi kaybı yıllık 100 milyon $

11'İNCİ "The E-Cigarette Summit UK", (Birleşik Krallık E-Sigara Zirvesi) Londra'daki İngiliz Tıp Derneği Royal College of Physicians'ta gerçekleştirildi. Türkiye'den de katılımcıların yer aldığı zirvenin en çok tartışılan konularından biri vergilendirilmemiş, denetimsiz ve içeriği bilinmeyen kaçak ürünlerin oluşturduğu tehditler oldu. Zirvede, sadece elektronik sigaranın etkileri değil, aynı zamanda dünyada uygulanan regülasyon ve düzenlemelerin sonuçları da ele alındı.Türkiye gibi yeni kategori ürünlerde kısıtlamaların olduğu ülkelerde hukuki yollardan bu ürünleri temin edilememesinin içeriğinde ne olduğu bilinmeyen güvensiz ürün kullanımını artırdığını ifade eden BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven, bu durumun insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve ekonomik açıdan milyonlarca dolarlık vergi kayıplarına neden olduğunun altını çizdi. Güven, "En iyisi tütün ürünlerinin hiçbirini kullanmamak; ancak daha az zararlı bir alternatif varsa göz ardı edilmemeli. Ülkemizde yasak olmasına rağmen özellikle genç nüfusta yeni kategori ürünlerin kullanımında artış var. Gençlerin erişimine engel olmanın tek yolu ise doğru regülasyondan geçiyor" ifadelerini kullandı. Bu ürünlerin sadece lisanslı noktalarda satılacağına ve gençlerin ürünlere erişiminin kısıtlanacağına değinen Güven, "Doğru regüle edilmediği takdirde, kaçak oranı giderek artacaktır" dedi. Güven, şöyle devam etti: "Yaptığımız çalışmalar sadece İstanbul'da, 18-50 yaş arası nüfusta puff'ların kullanım oranının yüzde 6,6'ya ulaştığını gösteriyor. Regülasyonlar ve düzenlemeler hayata geçtiğinde bu kaçak ürünler engellenirken, sadece ilk yıl 100 milyon dolarlık bir vergi kaybının önleneceğini öngörüyoruz. Bu rakam beş yıllık süreçte 2 milyar dolara ulaşacak."ZİRVEDE konuşan British American Tobacco (BAT) Bilim Başkanı Sarah Boxter Wright, "Bugün 24 milyon kişi yeni kategori ürünler kullanıyor. Bu sayının 2030'da 50 milyona çıkacağı öngörülüyor. Yeni kategori ürünlerin geleneksel tütün ürünlerine kıyasla yüzde 99 daha az zararlı olduğu ve yüzde 95 daha az emisyona neden olduğu kanıtlanmış durumda" dedi.DÖNÜŞÜM için yatırıma da hazırlıklı olduklarını vurgulayan Güven, "Toplam 200 milyon dolarlık bir yatırım ve 1500 kişiye ek istihdamdan bahsediyoruz. Bu yatırımla birlikte ihracatta Türkiye bir üs olarak konumlanabilir" dedi.