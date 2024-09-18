Bakan Kacır: Kritik teknolojileri kendimiz üretmeliyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeşilli ilçesinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) açılış ve imza törenine katıldı. Bakan Kacır, "İsrail, Lübnan'da binlerce cihaza yerleştirdiği patlayıcıları eş zamanlı patlattı. Bu yaşanan hadise aslında milli teknoloji hamlesinin hayati ve önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Sadece savunmasında değil, haberleşme, finans, sağlık, tarım ve gıda teknolojilerinde aynı seferberlik ruhuyla hareket etmek ve tüm kritik teknolojileri kendi yerli ve milli imkanlarımız ile geliştirmek ve üretmek zorundayız" diye konuştu.OSB sayısını 192'den 360'a çıkardıklarını belirten Kacır, "OSB'lerde istihdam edilen kişi sayısı 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Toplam sanayi istihdamını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. OSB'lerde tüten bacaların, bacası tüten fabrikaların sayısını 11 binden 58 bine bu dönemde yükselttik" dedi.