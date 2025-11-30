Kademeli normalleşme eğilimi var

Türkiye ekonomisinin son yıllarda küresel belirsizlikler, yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, "2026'ya yaklaşırken, dalgalı makro göstergelerdeki kademeli normalleşme eğilimi şirketlerin uzun vadeli planlama kabiliyetini güçlendirirken, verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temelli dönüşüm ihtiyacını her zamankinden daha görünür kılıyor" dedi.Solmaz, Gürmen Group olarak 2026'yı operasyonel verimliliğini artıran ve mali disiplinini koruyan, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren, perakende ve üretimde yapay zekâ temelli uygulamaların ağırlığını artıran, değer odaklı büyümeyi devam ettiren ve tarım ile hayvancılıkta döngüsel ekonomi modelimizi daha da olgunlaştıran stratejik bir dönüşüm yılı olarak konumlandırdıklarını söyledi. Solmaz, "Bu yaklaşım, ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığımızı güçlendirirken, çok sektörlü yapımızın yarattığı sinerjiyi uzun vadeli bir avantaja dönüştürmemize olanak tanıyor" diye konuştu.Sabah Gazetesi'nin ekonomi gazeteciliği alanındaki güçlü konumunu değerli bulduğunu söyleyen Solmaz, "Ekonomi gündemine ilişkin güncel gelişmeleri düzenli olarak takip edilebilecek bir mecra olması, iş dünyasının nabzını tutma açısından önemli bir katkı sağlıyor. Bu yıl 40. yılına ulaşmış böylesine köklü bir yapının, medya ve iş dünyası açısından önemli bir kilometre taşına erişmesi de ayrıca anlamlı. Sabah ailesine başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.