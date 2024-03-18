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Giriş Tarihi: 19.3.2024

Kadın çalışan oranı yüzde 60’ı buldu

Kadın çalışan oranı yüzde 60’ı buldu
Anne ve bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Burda Bebek, kadın çalışanlara pozitif ayrımcılığı temel alan bir istihdam politikası uyguluyor. 410 çalışanından 243'ü kadınlardan oluşan şirkette, kadın çalışan oranı yüzde 60 olarak dikkat çekiyor. Burda Bebek Genel Müdürü Zeki Armağan, uluslararası kalite standartlarında üretilen ürünlerini, 30 binin üzerinde satış noktasında tüketicilerle buluşturduklarını ve 50'yi aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Armağan, "Yaşadığımız dünya, kadınların emeğiyle ve yetkinlikleriyle her gün daha iyi bir yere dönüşüyor" dedi.
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Kadın çalışan oranı yüzde 60’ı buldu
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