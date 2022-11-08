Kadın çiftçiler tarıma değer kattı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl tarım sektöründe 4 milyon 948 bin kişi istihdam edilirken, bunun 2 milyon 47 binini (yüzde 41.4) kadınlar oluşturdu. Tarımda kadın istihdamı 2020'ye kıyasla 130 bin arttı. Kadın çiftçiler, bir yandan emekleriyle hanelerinin geçimine katkı sağlarken, topraktan elde ettikleri kazançla çocuklarının eğitim hayatlarında da önemli rol oynuyor. Bu kapsamda tarımda hem kadın girişimcilerin sayısı artıyor hem de verilen kredi ve destekler çoğalıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı da kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin canlandırılması için kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaparak, farklı programlarla destekliyor. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programları kapsamında şimdiye kadar 280 bin 643 kadın çiftçi kırsalda desteklenip, yaklaşık 10 milyar liralık hibe sağlandı. Kadın çiftçilerin geliştirdiği, bakanlık tarafından desteklenen projelerle binlerce kişiye de istihdam sağlanmış oldu. 'Kırsalda Uzman Eller Projesi' kapsamında kırsal alanda yaşayan; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun kadın girişimcilere de tarımsal, su ürünleri üretimi ile yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesine yönelik girişimlerde bulunan kadınlara da 100 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapıldı. Proje değerlendirmelerinde kadınlara +5 puan verilerek öncelik sağlandı. Bu kapsamda, 2020 yılında kabul edilen 98 projenin 44'ü kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildi, 4.4 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Kadınlara yapılan pozitif ayrımcılık ile projeye başvuru yapan kadın oranı yüzde 28 olmasına rağmen, proje uygulayan kadın oranı yüzde 45'e ulaştı. 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında da 2016-2018 yılları arasında 47 bin 775 genç çiftçiye 1.43 milyar TL hibe desteği sağlanırken, bunların 28 bin 783'ü kadınlar tarafından uygulandı ve 863.4 milyon TL hibe desteği verildi.Kadın çiftçiler, bakanlık tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklendi. Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den 2022 Ekim ayına kadar 232 bin 546 kadın çiftçiye, 668 bin 474 adet poliçe için 58 milyon TL prim indirimi sağlandı. 2023 yılından itibaren kadın çiftçilere prim indiriminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bakanlık tarafından kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar haline getirmeye yönelik çeşitli destek ve teşvikler de yapılıyor. Bu doğrultuda 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' (KDAKP) ve 'Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nde (GTHKP) şimdiye kadar toplam 12 bin 639 kadına ve 4 bin 400 gence hizmet sağlandı. Tekfen Vakfı ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Toros Tarım'ın güçbirliğiyle kadın girişimcilerin iş sahibi olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Kadın Çiftçi Kredisi" projesi bugüne kadar 1 milyon 591 bin 375 TL'lik kredi tahsisiyle 155 kadının hayatına destek kattı.Ulusoy Un, Samsun Organize Gıda Sanayi'de hayata geçirdiği 50. Yıl Üretim Tesisi'yle birlikte buğday işleme kapasitesini günlük 900 tondan 3.925 tona çıkardı. Halka arz olduğu Kasım 2014'ten bu yana buğday işleme kapasitesini 4.5 kat artıran Ulusoy Un'un hedefi, 2029 yılında Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi ve gıda şirketi olmak.1969'da kurulan ve bugün Türkiye'nin sayılı gıda firmalarından birine dönüşen Ulusoy Un, 4 üretim tesisiyle 91 ülkeye ihracat yapıyor. Halka arz olduğu Kasım 2014 tarihinden 2022'nin ilk yarısına kadar üretim kapasitesini 4.5, özsermayesini 9, çalışan sayısını 3.5, ihracatını da 2.5 kat artırarak hem üretime hem istihdama hem de ihracata katkı sunuyor. 2014 verilerine göre, özsermayesini 162 milyon TL'den 2022 yılının ilk yarısında 1 milyar 440 milyon TL'ye, çalışan sayısını 199'dan 701'e, buğday işleme kapasite gün sayısı 900 ton/günden 3925 ton/güne, ihracatını da 42.96 milyon dolardan 101.57 milyon dolara çıkaran Ulusoy Un, Samsun Organize Gıda Sanayi'de hayata geçirdiği 50. Yıl Üretim Tesisi'yle birlikte Türkiye'nin en büyük ve en dijital un üretim tesisine de sahip oldu.Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "1969 yılında Ulusoy Gıda ile başlayan gıda sektöründeki faaliyetlerimiz, 1989 yılında Ulusoy Un'un kurulmasıyla sanayi alanında da devam etti. Ulusoy Un olarak halka arz sonrası dönemde yatırımlar noktasında 3 tane önemli hamlemiz oldu. Birincisi Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurmuş olduğumuz tesisimizdir. İlk etabını Aralık 2019'da devreye aldığımız tesisimizin dördüncü ve son ünitesini de haziranda devreye girdi, böylece projenin üretim hatları kısmı tamamlandı. İkinci önemli adım, Çelikli/ Kırıkkale, Alaca/Çorum ve Yozgat/ Sorgun'daki 3 lisanslı depomuzda 169 bin ton depolama kapasitemizin olması. Üçüncüsü ise Söke A.Ş.'nin satın alınmasıydı. Türkiye'nin şu anda konsolide olarak en büyük un üretim kapasitesine sahip firmasıyız" dedi.