Kadın çiftçiye destekler katlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin sigortası olarak gördükleri çiftçi kadınlara 21 yılda yaklaşık 15 milyar lira destek verdiklerini söyledi. Bakan Yumaklı, "Bu desteklerimiz ile kadınlarımızın tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını, başarı hikâyelerine yenilerini eklemelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Kadının elinin değdiği her alanda üretimin kalitesinin ve verimin arttığını vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: "2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçimiz bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13.4 düzeyinde. Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. "Bakan Yumaklı, kadın girişimcilerin güçlendirilmesi amacıyla verdikleri hibe ve desteklerde pozitif ayrımcılık uyguladıklarına dikkati çekerek şu bilgileri aktardı: "Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerimize poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladığımız yüzde 5'lik indirimi 2024'ten itibaren yüzde 10'a çıkarıyoruz. Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilerimize yüzde 5'lik ilave bir indirim daha sağlayarak toplamda yüzde 15'lik bir prim indirimi uygulayacağız. Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den 2023 yılı Ekim ayına kadar 294 bin 284 kadın çiftçimize 868 bin 386 adet poliçe için 145.1 milyon lira prim indirimi sağladık. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projemiz ile başvuru yapan kadın girişimcilerimize 10 ek puan veriyoruz. Bugüne kadar uygulanan toplam projelerin yüzde 34'üne tekabül eden 725 proje kadınlarımız tarafından uygulanmış ve 118.6 milyon lira hibe desteği verilmiştir. Aynı şekilde 2016-2018 yıllarında uygulanan Genç Çiftçi Projemiz kapsamında 28 bin 823 proje için kadınlarımıza 865 milyon lira hibe sağlanmıştır."KADIN üreticiler ile ilgili çalışmalarının sadece destek ve hibelerle sınırlı olmadığına dikkati çeken Yumaklı, Bakanlığa bağlı birçok birimin kırsaldaki kadınlara yönelik projeleri olduğunu vurguladı. Üniversiteler ve STK'lerden uzman ve temsilcilerin de katılımıyla hazırlanan 2021-25 Tarımsal Araştırma Master Plan'ında, kırsalda yaşayan kadınlar ile ilgili sosyo-ekonomik çalışmaların yapılmasının öncelikli araştırma alanı olarak belirlendiğini bildiren Yumaklı, küçük aile çiftçiliği, kırsalda genç ve kadın gibi konularda projeler yürütüleceğini aktardı. Yumaklı, kadın çiftçilere yönelik ayrıca su verimliliği bilincinin geliştirilmesi, mesleki beceri kazandırılması, ekonomik hayata katılımlarının artırılması gibi konularda eğitimler düzenlediklerini belirterek "Özellikle son 10 yılda 20 bine yakın kadın çiftçimize yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. Yeni eğitim programları ve projelerimiz ile kadın üreticilerimizin bilgi ve deneyimlerini daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Sanayive Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin ilk güneş takip sistemli tarım arazisi üzerine kurulu güneş enerjisi santrali (GES) Ayaş Tarım GES'in örnek ve önemli bir proje olduğunu, benzer projelerin Bursa ve Kayseri'de de hayata geçirileceğini bildirdi. Dönmez, Ayaş Tarım GES'in açılışında yaptığı konuşmada, tarım alanlarının Türkiye için oldukça kıymetli olduğunu, söz konusu projenin başarılı olması halinde, Ayaş'taki diğer çiftçilerin de bundan faydalanacağını söyledi.Benzer projelere Bakanlığın destek vermeye devam edeceğini belirten Dönmez, "ODTÜ- GÜNAM tarafından yürütülen bu proje, üniversite, sanayi ve tarım odaklı olması açısından güzel ve önemli bir proje. Kayseri'de ve Bursa'da da benzer tarım GES projeleri olacak. Türkiye'de girişimci ekosistemi var. Akademi ve girişimci kabiliyeti yüksek. Bölgede örnek bir ülke. Bu özelliklere sahip insanları bir araya getirmek bizim görevimiz" değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, bu tarz projelerin artması ile finansman olanaklarının da yaygınlaşacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Hayalimde gençlerin, nitelikli çocukların kırsalda çalışması var. Teknolojiyi kullanmamız lazım. Bunları büyütecekler. Yazılımlarla veriyi kontrol edecekler. İki tane Kayseri'de ve bir tane de Bursa'da Tarım GES projeleri olacak. Tarım GES'ler yaygınlaştığı müddetçe desteğimiz artacak. Ankara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB ile desteklerimiz artacak. Özellikle yeşil dönüşümde uluslararası fonlar fazla. Düşük faizli uygun vadeli kredilerin peşindeyiz. Biz devlet olarak bu yükün bir kısmını absorbe ediyoruz. Benzer projeler yaygınlaştıkça finansman da kolaylaşacak." ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan da GÜNAM'ın en büyük hedefinin hücre teknolojisinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.