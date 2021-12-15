Kadın girişimciden istihdam yatırımı

TRUEDE
markasıyla Türk lokumunu İngiltere
'den 30 ülkeye ihraç eden Zeynep Turudi, girişimci kimliğini yeni yatırımlarla pekiştirdi. Turudi, bu ay ikinci girişimi Employin5.com'u hayata geçirdi. Nitelikli iş gücünü işverenlerle buluşturan Employin5. com, bir yılda 100 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. İngiltere'de yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Zeynep Turudi, öğrencilik yıllarından sonra ailesinin işlettiği restoranda iş hayatına atıldı. Üniversite yıllarında ise İngiltere'nin en büyük mağazalarından birisinde yönetici olarak çalıştı. Evlenip anne olduktan sonra oğluyla daha fazla ilgilebilmek için evden çalışabileceği bir iş kurmaya karar verdi.
30 ÜLKEYE SATIYOR
Evinin garajında başlayan bu serüven bugün dünyaca tanınan lokum markası Truede'ye kadar uzandı. Lokumlarını 30 ülkeye ihraç eden Zeynep Turudi, ürünlerini dünyanın en büyük mağazalar zincirlerinde ve binlerce farklı noktada tüketicilerle buluşturuyor. İş hayatında oldukça aktif görevler üstenen Zeynep Turudi, İngiltere'de birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.