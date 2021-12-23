Kadın girişimciler fidan dikti

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde kente kazandırılacak "Meyve Ormanı" için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, STK ve kurum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Çamtepe Mahallesi'nde 18 bin metrekarelik alana kurulan ve ceviz, badem, incir ile zeytinden toplam 490 ağaçtan oluşan "Meyve Ormanı" ile geleceğe daha yeşil bir Gaziantep'in miras bırakılması, global iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yapılan çalışmalara katkıda bulunulması ve Gaziantep'te bir meyve ormanı kazandırılması hedefleniyor.

Projeye katkıda bulunanların adına fidan dikiminin gerçekleştirildiği ormandan elde edilecek mahsullerin geliri kadın sığınma evlerine bağışlanacak.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ağaçlandırma çalışmalarının yarınlarımız ve şehrimiz açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Şehrin dışında ağaç dikmekten ziyade şehrin içerisinde, yaşam alanlarının olduğu yerde ağaçlandırmanın yapılması çok değerlidir. Gaziantep bu anlamda bir model oluşturuyor. Bugün çok hayırlı ve güzel bir tören gerçekleştirildi. Burada yetişen ağaçlar ve meyveler ile gelecekte güzel işler yapacaklarına inanıyorum" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Bu etkinliğe öncülük yaptıkları için kadın girişimcilerimizi kutluyorum. Gaziantep'te oda ve borsalarımız müthiş işler yapıyor. Bu projede desteği bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birçok örnek projeye imza atıyor. Böyle hayırlı bir işi gerçekleştirdikleri için Gaziantep Sanayi Odamıza, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuza teşekkür ediyorum. 81 ildeki kadın girişimciler kurul başkanlarım ve 81 ildeki girişimci kurul başkanlarım adına 162 tane ağaç dikimini taahhüt ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, doğanın tüm canlıların yaşam alanı olduğunu ve hepimizin doğaya karşı sorumlulukları bulunduğunu ifade ederek, "Biz dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık. Bu sebeple Gaziantep Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alıyor ve doğaya duyarlı projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, bir ilki gerçekleştirdik ve yeşil enerji sertifikası alan ilk Sanayi Odası olduk. Odamız tarafından kullanılan elektrik enerjisi tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve doğaya hiçbir karbon salınımında bulunulmuyor. Bu sayede 16 bin 500 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 180 ton karbondioksit eşdeğeri karbon miktarının doğaya salınmasını engellemiş oluyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.