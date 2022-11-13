Kadın girişimciler teşvik edilmeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) 7 yıldır kadın girişimciliğinin önünü açabilmek için büyük bir gayret gösterdiğini belirterek, "Eğer Türkiye olarak girişimcilikte zirveyi hedefliyorsak sadece kamunun bu alanlara öncülük etmesi yetmez. Sivil toplum kuruluşlarının da bu işlere öncülük etmesi çok mühim. Bu manada, İnovasyonda Kadın Projesi girişimcilik konusunda kritik bir görevi ifa ediyor" dedi. Varank, KADEM İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı'nın İstanbul'daki ödül töreninde yaptığı konuşmada, "KADEM, toplumsal hayatın her alanında Türk kadınının temsil gücünü yükseltiyor. Kadınlarımızı girişimci olmaya teşvik eden bu güzel organizasyonun, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Varank, İnovasyonda Kadın Projesi'ne şimdiye kadar 2 binden fazla kadının başvuruda bulunduğunu söyledi.