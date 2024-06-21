Kadın girişimcilere bakanlık desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın girişimcileri teşvik etmek için yeni bir faaliyeti hayata geçirdi. Girişimci olan ve olmak isteyen kadınlar için eğitim, araştırma, finansal destek ve mentorluk çalışmaları tek bir platformda toplandı. Aile Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan, "Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" ile, kadın girişimciler ihtiyaç duydukları bilgi ve desteklere https://kadingirisimci.gov.tr/web sitesi üzerinden ulaşabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, web sitesinde kadın girişimciliği alanında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerin yer aldığını belirtti. Göktaş, geliştirilen web sitesini, "Kadın girişimciler destek ve teşvikler başlığı altında, bakanlıklar, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, bankalar, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan destek ve teşviklere kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğümüz kooperatifler arasında iş birliği ağı oluşturmalarına destek olan 593 kadın kooperatifinin kayıtlı olduğu Kadın Kooperatifleri Web Portalına da erişerek, kadın kooperatiflerinin çalışma alanlarına ilişkin bilgi sahibi oluyor" sözleriyle anlattı.