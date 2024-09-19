Kadın girişimcilerin engellerini kaldırıyoruz

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Müdürü Zeynep Demir, vakfın girişimci kadınlara destek vermek için başlattığı ve 8'incisi düzenlenen İnovasyonda Kadın Programı'nın kadın girişimcilerin önündeki engelleri kaldırdığını söyledi. Demir, "Program girişimci kadınlara refakat ediyor. Girişimci kadınlar kampa katıldığında projesindeki eksik ve zayıf yanları alanında uzman hocalar tarafından belirtiliyor. Girişimci kadın böylece projenin eksik yanını güçlendiriyor ve projesini büyütüyor" dedi. Bugüne kadar 2 binden fazla kadının başvurduğu program kapsamında, 200'den fazla kadın girişimci eğitim kamplarına katıldı. Bu girişimcilerden 16'sı şirketini kurdu. Altı kadın girişimci yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan girişimciler, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.