Kadın girişimcilerin ödüllü "sanal laboratuvarı" bilim insanlarına ışık tutacak

"GİRİŞİMCİLİK SERÜVENİNİN TOHUMLARINI ÜNİVERSİTE SÜRECİNDE ATTIK"

GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan 24 yaşındaki Şevval Çimyapan, AA muhabirine, bu girişimcilik serüveninin tohumlarını üniversite sürecinde attıklarını söyledi.

Aynı kulüpte birlikte çalışmaya başladıkları arkadaşlarıyla sanal laboratuvar projesini hazırladıklarını aktaran Çimyapan, TÜBİTAK'ın genç girişimcileri desteklediği proje sayesinde hibe desteği almaya hak kazandıklarını anlattı.

Çimyapan, lisans sürecinde yaşadıkları problemleri baz alarak projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok kalabalık öğrenci grupları olarak, laboratuvarda cihazların ve malzemelerin yurt dışından ithal ediliyor olması ve aynı zamanda ulaşımlarının zor olması noktasında birçok problemle karşılaşıyorduk. Bunları nasıl çözebiliriz noktasında biraz kafa yorduktan sonra dedik ki 'bir sanal laboratuvar' yapalım. Bu sanal laboratuvar aracılığıyla bilim insanı adayları, teknik yeterliliklerini geliştirebilecekler, mobil uygulama aracılığıyla eğitim desteği alacaklar. Kendilerini mesleki anlamda yetiştirebilecekleri bir fırsat yakalasınlar diye bu yolculuğa başladık."

"KADINLAR ELİNİN HAMURUYLA HER İŞE KARIŞSIN"

GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu 24 yaşındaki Rabia Ergin de (24) 3 kadın girişimci olarak kısa sürede yakaladıkları başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadınlara çağrıda bulunan Ergin, "Kadınlar elinin hamuruyla her işe karışsın. Biz gerçekten bu bilinçle başladık. Biz bir şeyleri değiştirmek misyonuyla burada yer alıyoruz. Bunu yaparken de bir şeyleri dinlemekten, araştırmaktan asla çekinmemeleri gerekiyor." diye konuştu.

Mobil uygulama aracılığıyla tasarladıkları sanal laboratuvarı herkesin indirebileceğini ve geliştirilen deneylere katılabileceğini anlatan Ergin, "Projemizi bütün üniversitelerin, özellikle pandemi sonrasındaki dijitalleşme tarafındaki çalışmalarında mümkün mertebe onların öğrencilerine açabilecekleri eğitim portalı haline getirmek istiyoruz. Biz aslında bilimi herkese sevdirmek istiyoruz. Çocukların da erişebileceği eğitim içerikleri oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül almalarına değinen Ergin, farklı ülkelerden yaklaşık 200 kadın girişimcinin yer aldığı yarışmada Türkiye'yi temsil ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye'den katılan tek takımdık. Ektiğimiz tohumların karşılığını aldık." dedi.