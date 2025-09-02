Kadın giyim markası Minik Terzi, 11 yıllık tecrübesini erkek ve çocuk koleksiyonlarıyla taçlandıracak

%100 yerli üretim yapan kadın giyim markası Minik Terzi, sektördeki 11 yıllık tecrübesini erkek ve çocuk koleksiyonlarıyla taçlandırmaya hazırlanıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunma prensibinden ayrılmadan büyüme yolculuğuna devam eden marka, farklı renk paletlerinden ilham alarak her sezon yenileriyle zenginleştirdiği tasarımlarında sürdürülebilirlik ve zamansız şıklığı bir araya getiriyor. Minik Terzi, 2 yıl sonra uluslararası arenaya açılarak kaliteli ve ulaşılabilir Türk modasının temsilcilerinden biri olmayı hedefliyor.

5 YIL İÇİNDE GLOBAL BİR MARKA OLACAK

2014'te çıktıkları yolda kalite ve zarafetin bir ayrıcalık olmadığı düşüncesini yerleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Minik Terzi Dijital Dönüşüm Direktörü Çağrı Deniz, konuya dair şu açıklamada bulundu: "Müşterilerimizin memnuniyeti ve markamıza duyduğu güven, ekibimizin en değerli referansını oluşturuyor. Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz, en yüksek kaliteyi en uygun fiyatla sunma prensibimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Kadın giyiminde yakaladığımız başarıdan aldığımız güç ve ilhamla, yakında erkek ve çocuk koleksiyonlarımızı da beğeniye sunacağız."

Her yıl en az 3 kat büyüme ivmesi kaydeden kadın giyim markası Minik Terzi, 2 yıl içinde Türkiye genelinde mağazalara sahip olmayı hedefliyor. Yerel pazardaki başarısının rüzgarıyla, takip eden 3 yıl içinde de global bir marka olmayı planlıyor. Böylece kaliteli ve ulaşılabilir Türk modasının bayrak taşıyıcısı olurken, iyi giyinmeyi seven herkesin ilk adresi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE ZAMANSIZ ŞIKLIĞI TASARIMLARIMIZDA BULUŞTURUYORUZ"

Minik Terzi'nin hikayesinin, el sanatının tutkuya dönüşmesiyle başladığına dikkat çeken Çağrı Deniz, "Doğal içerikli kumaşların değerini bilen ve geçici moda akımlarına uymayıp sade bir stil benimseyen kadınlara hitap eden markamız, 10 yılı aşkın süredir güvenilir alışveriş deneyimi sunuyor. Farklı renk paletlerinden ilham alarak hazırladığımız koleksiyonlarımızla sürdürülebilirlik ve zamansız şıklığı bir araya getiriyoruz. Hem estetik hem de fonksiyonelliği buluştururken, giyimiyle kendi tarzını yansıtmak isteyenlere hitap ediyoruz" diyerek tasarım ilkelerine dair şu bilgileri paylaştı:

"Modayı anlık trendler değil, kalıcı bir sanat formu olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tasarımlarımızda sürdürülebilirlik ve zamansız şıklığı bir araya getiriyoruz. Doğadan ilham alan renk paletleri ve hafif, akışkan kumaşlarla hazırladığımız her yeni koleksiyon, bu felsefemizin en somut yansıması oluyor. Çevre duyarlılığımızdan ödün vermeden, geçicilikten uzak, yıllara meydan okuyan ve her dönem giyilebilecek parçalar yaratıyoruz. Üstelik bu parçaları, yeni tasarımlarla tamamlamak için durmaksızın çalışıyoruz."

"DEĞERLERİNE SADIK KALANLARIN KENDİLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE İFADE ETMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Minik Terzi Dijital Dönüşüm Direktörü Çağrı Deniz, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: "Moda anlayışımız, sade bir şıklık ve doğallık üzerine kurulu. Ölçülü giyimlerinden taviz vermeyen, pastel tonların sakinliğini seven ve doğal dokuların kıymetini bilenleri anlayan bir felsefeyle hareket ediyoruz. Koleksiyonlarımız, doğal içerikli kumaşların konforuyla, sadece bir sezonluk değil; zamana meydan okuyan, sade bir stilin parçası olmayı arayanlara hitap ediyor. Yalnızca giysiler tasarlamıyor; değerlerine sadık kalanların kendilerini modayla en iyi şekilde ifade etmelerini de sağlıyoruz."

