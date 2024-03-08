Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimciye destek müjdesi geldi. Kadın ihracatçıları desteklemek ve rekabet güçlerini artırmak için çalışmalar yapan TİM, TSE ile 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri' hazırladı. Türk Eximbank ve İGE A.Ş. de Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni sağlayan ihracatçılara özel avantajlar sunan finansman paketi oluşturdu. Dört kurumun işbirliği ile hazırlanan 'İhracatta Kadını Destekleme Projesi' kapsamında ilgili kriterleri sağlayan firmalara Türk Eximbank 4 milyar TL ve 200 milyon dolarlık uygun faizli kredi imkânı sunacak. İGE A.Ş. de söz konusu firmalara 2.3 milyar liralık kefalet desteği sağlayacak.TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar katmak için TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) Projesi'ni başlattıklarını bildirdi. Kadın girişimci ve ihracatçılara özel projeleri TİM WINGS logosu ve başlığı altında sunarak çeşitlendireceklerini belirten Gültepe, "TİM WINGS projemiz kapsamında, ilk olarak TSE ile 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri' hazırladık. Bu bir sertifikasyon sistemi. TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni sağlayan ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları için Türk Eximbank ve İGE A.Ş. ile özel bir avantaj paketi üzerinde çalıştık" dedi.Eximbank'ın Kadın Girişimci Sertifikasyonu'na sahip ihracatçı firmalara piyasadaki faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira TL kredi kullandıracağını ifade eden Gültepe, "Sertifikaya sahip firmalara Eximbank tarafından uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkânı sunulacak. İGE A.Ş. de 2.3 milyar liralık kefalet desteği verecek. İGE A.Ş. yüzde 1.25 olan kefalet komisyonunu bu firmalar için yüzde 1'e indirirken iki bin liralık başvuru ücretini de almayacak. Firmalarımız, Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri için TSE'nin web sitesinden başvuru yapabilecekler" diye konuştu.TÜRK Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de konuşmasında Dünya Kadınlar Günü'nde TİM'in organize ettiği projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güney, "Sürdürülebilir güçlü ekonomik büyüme için kadınların ekonomideki rolünün artması şarttır. Türk Eximbank olarak kadın girişimci ihracatçı firmalarımızı yıllardır destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. TİM ve TSE işbirliği ile uygulamaya alınacak olan Kadın Girişimci Sertifikasyon Programı'nın kadınların ekonomiye katkılarının artması ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemine değinen Güney, "Bu çalışma kadın girişimcilerimizin ekonomiye aktif katılımlarını destekleyecektir. Çalışma kapsamında kadın girişimci ihracatçı firmalarımıza yönelik büyük bir destek paketi oluşturduk. Türk Eximbank olarak TİM Kadın Girişimci Sertifikasyonuna sahip ihracatçı firmalarımıza, TL kredilerde yüzde 42 faiz oranı ile 3 yıla kadar vadeli 4 milyar TL, döviz kredilerinde ise avantajlı faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli toplam 200 milyon dolar tutarında kredi imkânı sunulacaktır" dedi.İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, kadın ihracatçıları ve kadınların yönetimde söz sahibi olduğu işletmelerin finansmana erişimini önceliklendirdiklerini bildirdi. Akdeniz, şunları söyledi: "Kadın ihracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azaltmak ve TİM'in TSE ile yaptığı iş birliğine destek olmak için sadece kadın destek paketlerimize özel komisyon indirimlerini uygulamaya alıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem finansmana erişimi kolaylaştıracak hem de maliyetleri azaltacak yeni ve yaratıcı çözümlerle kadın ihracatçılarımıza destek sağlamaya devam edeceğiz."