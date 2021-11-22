Kadın istihdamına prim teşviği

Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanma süreleri uzatılırken mesleki yeterlilik belgesi alanlara 54 ay prim teşviki veriliyor. Bu sürede bir çalışan için verilen destek tutarı da 84 bin liraya ulaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, ilave istihdam teşvikinin normalde 12 ay olduğunu belirterek, "Kadın, genç istihdam eden işverenlere 18 ay süreyle prim, vergi desteği olarak uygulanıyor. Ayrıca yeterlilik belgesi sahiplerine ilave katkılar sağlayan istihdam teşviki kapsamında da 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 54 aya kadar prim teşviki sağlanıyor" dedi. Toplum yararına programlardan kadınların öncelikli olarak yararlandırıldığını belirten Bakan Bilgin, "İş kulüpleri projesiyle iş arayan kadın ve gençler işverenlerle buluşturuluyor. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitimleri uygulanıyor. İŞKUR
tarafından 'çocuk bakım desteği' ile çocuğu kreşe giden kadınlara, sanayi ve imalat sektörlerinde düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına katıldıkları süre boyunca aylık ücret desteği veriliyor" diye konuştu.