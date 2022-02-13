Kadın işverene ayda 3.984 lira hibe desteği

KADIN istihdamını artırmak, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
" başlıyor. Proje kapsamında kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 euro hibe verilecek. Söz konusu tutar bu yıl için 3 bin 984 lira olup; proje belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak. Sosyal Güvenlik kurumu
(SGK
) tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat tarihinde açılış konferansı düzenlenecek, Mart ayı başında da hibe başvuruları alınacak. Projeye 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulan kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek. Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanarak 2024 Ocak ayı
itibarıyla tamamlanması öngörülüyor. Böylece toplamda kadın işverenlere sağlanan destek 79 bin 860 liraya ulaşacak.