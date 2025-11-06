Kadın kooperatiflerinde markalaşma atağı

Türkiye genelinde sayıları hızla artan kadın kooperatifleri, üretimde büyümenin ardından şimdi markalaşma ve tasarım odaklı bir sürece giriyor. Yerelde üretilen ürünler, sosyal medya ve e-ticaret desteğiyle daha geniş pazarlara açılmaya başladı. Kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin sağladığı eğitim programları, kooperatiflerin ambalaj, logo ve dijital satış konularında güçlenmesini sağlıyor. Kars'ta erişte ve pekmez üreten bir kadın kooperatifi, genç tasarımcılarla birlikte ürün ambalajlarını yeniledi. Kısa süre içinde zincir market raflarına girdi ve şehir dışından sipariş almaya başladı. Ayvalık'ta zeytinyağı üreten kooperatif ise özel şişe tasarımı ve hikâye anlatımıyla turistlerin dikkatini çekti. Kooperatif temsilcileri, "Sadece üretim yapmak yeterli değil. Ürünümüzün arkasında bir anlam ve kimlik olmalı" diyor. Uzmanlara göre bu dönüşüm, hem kırsal istihdamı güçlendirecek hem de yerel ekonomide yeni bir büyüme alanı yaratacak. Yeni hedef ise net: Köy ürününü ulusal ve hatta uluslararası raflara taşımak.