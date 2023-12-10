Kadın kooperatiflerine 370 milyon TL destek

TARIM ve Orman Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) Kadın Kooperatifleri ve Üretici Birliklerine 2020'den bu yana ürün satın alarak 370 milyon liralık destekte bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa bağlı kuruluşlardan AOÇ'un kadın kooperatiflerinin ürünlerini son tüketiciye aracısız ulaştırdığını ve bu yolla üyelerin ekonomik açıdan desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Bakanlık, 2020'den bu yana kadın kooperatifi ve üretici birliklerinden 32 milyon lira değerinde ürün, 337 milyon lira değerinde hammadde ve tarımsal ürün olmak üzere toplam 369 milyon liralık ürün satın aldı.