Kadın Kooperatiflerine tam destek!

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin Cenkış, KEFEK bünyesinde kurulan TBMM Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonu'nda konuştu.

Kadın kooperatifçiliğinin ilk örneğinin, 1883 yıllında İngiltere'de görüldüğünü ve tarihsel süreçte dünyanın birçok ülkesine dağıldığını beliren Cenkış, bu faaliyetin Türkiye'de ise 2000 yılında hayata geçirildiğini ve son 10 yıl içinde sayılarında çok fazla artış görüldüğünü ifade etti.Cenkış, kooperatif kurmanın kolay, ancak sürdürülebilirliğini sağlamanın zor olduğunu dile getirdi.

KOOPERATİF SAYISI 817'YE ULAŞTI

Yedi kadının bir araya gelerek kooperatif kurabildiğini aktaran Cenkış, şunları söyledi:

"Ülkemizde iki yıl öncesine kadar 150'ye yakın kooperatif bulunurken, şu an bu sayı 817'ye ulaşmış durumda. Farklı şehirlerden güzel üretim örnekleri var. Bakanlık olarak gelen talep doğrultusunda gerek kuruluş aşamasında, gerek faaliyetleri dönemlerinde danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Çok rahat bize ulaşabiliyorlar. Şu an gündemde kooperatiflerin desteklenmesi programını yürütüyoruz. Temel olarak tüm kooperatifleri içeren bir program. Amaç, bu kooperatiflerin üretime ve istihdama katkılarını artırmak. Bu programda sağlanan mali destek son iki yılda sadece kadın kooperatiflerine tahsis edildi. Desteklerimizin üst sınırı makine ve ekipmanda 200 bin, fuar desteklemelerinde 30 bin, nitelikli personelde ise bir personel için 30, ikinci personel için 60 bin lira. Bunlar karşılıksız hibe desteği. Kadın kooperatiflerine proje tutarının yüzde 75'ini hibe olarak veriyoruz. Geçen yıl 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14 milyon lira destek sağladık. 2021 yılında bu ilgi biraz daha arttı. Bütçe imkanları nedeniyle bu sene içerisinde de yine 59 farklı ilden kadın kooperatiflerine destek verdik. 145 kooperatif ve bunların 157 projesi uygun görüldü. Destek verdiğimiz hibe tutarı ise yine 14 milyonu aştı. Geçen yıl 149, bu yıl ise 157 projeye destek vermiş durumdayız."