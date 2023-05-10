Kadına daha az maaşa büyük ceza

ABD merkezli banka Goldman Sachs, kadın çalışanlarına daha az maaş ödediği ve daha az fırsat sunduğu iddiaları sonrası, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 215 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Toplam 2 bin 800 kadın çalışanın dahil olduğu yargı süreci uzun zamandır sürüyordu ve davanın gelecek ay görülmeye başlanması bekleniyordu. Kurum, dışarıdan uzmanlarla ödeme ve atama sistemlerinin incelenmesi için mahkeme dışında anlaşmaya gitti. Davanın taraflarından Shanna Orlich, bu anlaşmanın başka kadınlara yardımcı olmasını umduğunu söyledi. Bankanın kadın yöneticilere erkeklerden yüzde 20 daha az maaş verildiği ve kurumun cinsel tacize göz yumduğu öne sürülüyor. Goldman Sachs, kadın yönetici sayısını artırmayı ve 2025'e kadar başkan yardımcılarının yüzde 40'ının kadın olmasını amaçladığını açıkladı.