Kadınlar için e-ticaret seferberliği

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarının üretime katılmaları ve ekonomik değeri olan ürünlerini satabilmeleri için e-ticaret seferberliği başlatıyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder
, ev kadınlarının e-ticaretle tanışmaları için çalışma başlattıklarını belirterek, Türkiye
'deki girişimci iş kadınlarının, ev kadınlarına bu anlamda mentorluk yapmalarının planlandığını belirtti. Nurcan Önder, e-ticarette kadınların biraz daha fazla yer almalarına yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Önder, kadınları e-ticarete yönlendirmeye ilişkin bir altyapı çalışması yaptıklarını ifade ederek, ev kadınlarının güzel ürünler üretmesine rağmen bunları değere çeviremediklerini belirtti. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu
ise, e-ticaretin her vatandaşa eşit olarak ticaret yapma özgürlüğü verdiğini ifade etti. Çevikoğlu, pazaryerlerinde kadın ortaklı mağaza sayısının yüzde 15-25 civarında olduğunu belirtti.