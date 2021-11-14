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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Kadınlar için e-ticaret seferberliği

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kadınlar için e-ticaret seferberliği
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarının üretime katılmaları ve ekonomik değeri olan ürünlerini satabilmeleri için e-ticaret seferberliği başlatıyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, ev kadınlarının e-ticaretle tanışmaları için çalışma başlattıklarını belirterek, Türkiye'deki girişimci iş kadınlarının, ev kadınlarına bu anlamda mentorluk yapmalarının planlandığını belirtti. Nurcan Önder, e-ticarette kadınların biraz daha fazla yer almalarına yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Önder, kadınları e-ticarete yönlendirmeye ilişkin bir altyapı çalışması yaptıklarını ifade ederek, ev kadınlarının güzel ürünler üretmesine rağmen bunları değere çeviremediklerini belirtti. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ise, e-ticaretin her vatandaşa eşit olarak ticaret yapma özgürlüğü verdiğini ifade etti. Çevikoğlu, pazaryerlerinde kadın ortaklı mağaza sayısının yüzde 15-25 civarında olduğunu belirtti.
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Kadınlar için e-ticaret seferberliği
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