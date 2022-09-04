Kadınlar ve gençlerle büyüdü

Otomotivmarkaları genç ve kadın tüketicilerin peşinde. Yeni modellerle imajını yenileyen Skoda hedefine ulaşan markalar arasında yer alıyor. Skoda da kadınların payı yükseldi, müşteri yaş ortalaması ise düştü. Markanın önemli bir dönüşüm içerisinde olduğunu söyleyen Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, 2015'de 50 olan müşteri yaş ortalamasının, bugün 41.5'e düştüğünü ifade etti. Skoda markasının algısının son yıllarda farklı bir noktaya geldiğini anlatan Başar, "Daha önce Skoda ile hiç tanışmamış olan gençleri ve kadınları, markamızda görmeye başladık. Satışlarımızda kadın müşterilerimizin oranı yüzde 30'a yükseldi. Amacımız orandan ziyade kadınlarla markamız arasındaki mesafeyi kapatmaktı ve bunu da büyük ölçüde başardığımızı görüyoruz. Kadınların bir markayı beğenmesi bizim imaj faaliyetlerinde başarılı olduğumuzu gösteriyor" dedi.Skoda'nın geçmişte Anadolu'da daha çok tanındığını ve satıldığını söyleyen Başar, bu tablonun değiştiğini ifade etti. Başar, şöyle konuştu: "Yeni tasarım dili hemen başka bir alanda kendisini hissettiriyor. Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa gibi batı illerinde de müşteri sayımızda artış var. Daha önce daha fazla Anadolu şehirlerinde vardık. Oransal olarak İstanbul her zaman daha fazla ama Anadolu'da birçok ilde pazar lideri. Hala lider olduğumuz şehirler var. Mesela Van'da yüzde 14.5 ile pazar lideriyiz."SKODA, yeni tasarım dilini, logosunu ve kurumsal kimliğini dünya prömiyeriyle gösterdi. Elektrikli VISION 7S konseptinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Başar, 2024'ün atılım ve dönüşüm yılı olacağını kaydetti. Başar, Şubatta elektrikli Enyaq modelimizi hem SUV hem de Coupe gövde seçenekleriyle piyasaya sunacağız. Yenilenen Scala ve Kamiq de devreye girecek. Nisanda ayında ise yenilenen Octavia, sonrasında yeni Superb ve temmuzda Kodiaq gelecek" dedi.