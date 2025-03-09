Kadınların emeğine büyük destek verdi

Türk Telekom, başta deprem bölgesindeki kadınlar olmak üzere tüm kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri sunduğu 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile girişimci kadınlara desteğini sürdürüyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almalarına katkı sağlayan proje kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde projedeki girişimci kadınların online mağazaları Türk Telekom mağazalarındaki ekranlara taşınarak tüm Türkiye ile buluştu. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Mart ayı boyunca girişimci kadınların ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına katkıda bulunmak amacıyla özel bir çalışma hayata geçirdik" dedi.